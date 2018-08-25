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Перехвачена крупная партия кокаина с лого «Единой России»
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Две тонны кокаина с логотипом «Единой России» перехватили в Бельгии 

Lenta.ru 2 часа назад
В порту бельгийского города Гент полиция перехватила около двух тонн кокаина, сообщает телеканал VRT. На кадрах оперативной съемки на брикетах с наркотиками виден логотип партии «Единая Россия», однако журналисты на это внимания не обратили.
Отмечается, что это самая крупная партия наркотиков, когда либо изъятая в порту Гента. Она была обнаружена полицейскими еще 21 августа. Кокаин прятали в трех контейнерах на корабле, пришедшем из Бразилии. Наркотики были расфасованы по 1900 брикетам.
Общая стоимость поставки оценивается в 100 миллионов евро при продаже конечному потребителю или 56 миллионов евро по рыночной цене, говорят в федеральной судебной полиции Восточной Фландрии.
По факту обнаружения рекордной партии кокаина прокуратура Бельгии возбудила уголовное дел. В наcтоящее время правоохранительные органы пытаются установить организаторов канала поставки.
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