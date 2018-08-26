Найдены обломки корейского судна в Японском море

Спасатели нашли обломки рыболовной шхуны из КНДР в Японском море

Спасатели МЧС России нашли обломки потерпевшего бедствие северокорейского рыболовного судна в Японском море, четыре члена экипажа не найдены, сообщает Сибирский региональный центр МЧС.

Ранее МЧС информировало, что вертолет МЧС Ми-8 и два морских спасательных судна вышли на помощь шести северокорейским рыбакам, шхуна которых потеряла ход. По предварительной информации спасателей, двоих рыбаков эвакуировал проходящий мимо лайнер, забрать остальных не удалось из-за сильных волн.

"Экипаж вертолета Ми-8 МЧС России обнаружил обломки северокорейского рыболовного судна, которое потерпело бедствие в 100 километрах от Владивостока в водах Японского моря. Спасатели три с половиной часа осматривали с воздуха зону происшествия. Поиски экипажа результатов не дали. Судьба четверых мужчин неизвестна", — говорится в сообщении;

Поиски экипажа проводят специалисты Морской спасательной службы Росречморфлота. МЧС отмечает, в районе поисков местами сильные дожди, ураганный ветер и волны до шести метров.

" (В воскресенье) 26 августа будет принято решение о продолжении поисковых работ в районе бедствия и необходимости привлечения дополнительных сил", — отмечают спасатели.