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Найдены обломки корейского судна в Японском море
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Спасатели нашли обломки рыболовной шхуны из КНДР в Японском море 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Спасатели МЧС России нашли обломки потерпевшего бедствие северокорейского рыболовного судна в Японском море, четыре члена экипажа не найдены, сообщает Сибирский региональный центр МЧС.
Ранее МЧС информировало, что вертолет МЧС Ми-8 и два морских спасательных судна вышли на помощь шести северокорейским рыбакам, шхуна которых потеряла ход. По предварительной информации спасателей, двоих рыбаков эвакуировал проходящий мимо лайнер, забрать остальных не удалось из-за сильных волн.
"Экипаж вертолета Ми-8 МЧС России обнаружил обломки северокорейского рыболовного судна, которое потерпело бедствие в 100 километрах от Владивостока в водах Японского моря. Спасатели три с половиной часа осматривали с воздуха зону происшествия. Поиски экипажа результатов не дали. Судьба четверых мужчин неизвестна", — говорится в сообщении;
Поиски экипажа проводят специалисты Морской спасательной службы Росречморфлота. МЧС отмечает, в районе поисков местами сильные дожди, ураганный ветер и волны до шести метров.
" (В воскресенье) 26 августа будет принято решение о продолжении поисковых работ в районе бедствия и необходимости привлечения дополнительных сил", — отмечают спасатели.
Ранее Примгидромет информировал, что тайфун Soulik может вызвать в Приморье сильные дожди, ураганный ветер, повышение уровня рек на 2,5 метра и четырехметровые волны на востоке залива Петра Великого. Власти Приморья ввели в крае режим повышенной готовности из-за двух тайфунов: Rumbia и Soulik. ГУ МЧС по Приморскому краю объявило экстренное и штормовое предупреждение. Спасательные силы Тихоокеанского флота (ТОФ) приведены в повышенную готовность.
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