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Соседи убили и съели проглотившего их козу питона
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Соседи убили и съели проглотившего их козу питона 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Shutterstock
Жители нигерийского города Оджо, штат Лагос, убили и съели питона, который проглотил козу. Об этом сообщает издание Naija News.
Змея, живущая в соседнем болоте, поймала животное, которое паслось возле жилых построек. Она успела проглотить свою добычу до того, как ее нашли люди. После столь плотного обеда пресмыкающееся не смогло уползти, и его заметил один из жильцов.
Он поднял тревогу, и вокруг собрались соседи.
«Змея была небольшой по сравнению с некоторыми, которых тут убивали раньше», — рассказал изданию один из очевидцев. «Слава богу, что она проглотила не ребенка», — заметил другой.
Люди убили питона и достали из его брюха проглоченную козу. После этого они приготовили и съели пресмыкающееся.
В Нигерии водятся иероглифовые питоны, которые входят в четверку крупнейших змей в мире. Они вырастают до шести метров в длину и весят до 100 килограммов. Известны случаи, когда они поедали импал весом до 58 килограммов, бородавочников, молодых нильских крокодилов длиной до 1,5 метра и даже леопардов.
24 августа сообщалось, что в Гане фермер фермер убил гигантского питона, который напал на маленькую девочку и попытался ее съесть.
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