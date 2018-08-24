Пожарная тревога: ЦБ попал под огонь

Пожар в основном здании Центробанка произошел в Москве вечером 24 августа. В огне оказался один из кабинетов на одном из верхних этажей. На момент возгорания в здании находились сотрудники ЦБ, они были эвакуированы. Пожар был оперативно потушен, хотя спасатели и испытывали сложности с подъездом из-за припаркованных машин.

Первые сообщения о пожаре по адресу Неглинная улица, 12, появились в твиттере и сервисе «Яндекс. Разговорчики» около 20:25 мск.

«Банк России горит, не суйтесь сюда, все колом стоит», — написал один из пользователей.

Здание ЦБ, как уточняется, разноуровневое, от трех до шести этажей. Тушить возгорание, возникшее в одном из кабинетов на пятом (по другим сведениям — четвертом или шестом) этаже, прибыли 26 пожарных расчетов, 92 пожарных.

Движение по Неглинной улице было перекрыто. Несмотря на это, как сообщает ТАСС, спасатели испытывали сложности с тем, чтобы пробиться через припаркованные на улице машины. Ситуация затруднялась тем, что улица узкая и с односторонним движением.

столичном главке МЧС. В момент начала пожара в здании находились сотрудники Центробанка, все они были эвакуированы. Огонь был потушен в 20:57, площадь возгорания составила 30 кв. метров, заявили РИА «Новости»

В результате ЧП никто не пострадал, пожар носил «локальный характер», сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе Банка России.

Причины возгорания выясняются, одной из основных считается короткое замыкание. По предварительным данным, в одном из кабинетов в корпусе Б сначала загорелась оргтехника, а после пламя перекинулось на мебель.

Здание Центробанка было построено в 1890-1894-е годы для Московской конторы Государственного банка. Строение в стиле ренессанс стало первым особняком, воздвигнутым специально для отделения банка, а также одним из немногих, подъезды к которому были заасфальтированы. В здании находились, помимо различных касс и фондов, два денежных хранилища, поэтому технические меры безопасности вроде укрепленных сводов или решеток были по тем временам внушительными. На той же территории были построены два здания, где жили чиновники — в буквальном смысле не отходя от кассы.

С 1921 года комплекс строений находился в ведении Государственного банка СССР. В 1927-1929 году здание было достроено по проекту архитектора Жолтовского.

Судя по всему, с самого начала основной опасностью для здания рассматривался не пожар, а угроза подтопления или обрушения в связи с протекающей в подземном коллекторе рекой Неглинкой.

Все перестройки и ремонты были связаны с укреплением несущих конструкций.

В 1991 году здание на Неглинной, 12 перешло в собственность Банка России. Здание имеет статус памятника градостроительства и архитектуры регионального значения.

Отметим, что это не первый пожар на крупном объекте в Москве за последнее время. Так, 16 августа в здании Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН), которое сгорело в январе 2015 года, снова произошел пожар. Пламя оперативно потушили — в отличие от прошлого раза, когда огонь в библиотеке уничтожил более 5 млн экземпляров изданий. Его тушение длилось 27 часов. Считается, что очагом возгорания стало небольшое техническое помещение над третьим этажом юго-восточной части здания, куда сквозь дыру в кровле проникла вода и попала на светильник.

Произошло замыкание, а из-за нарушения норм пожарной безопасности произошел быстрый приток кислорода в зону горения, что способствовало быстрому распространению огня.

27 июня пожарные ликвидировали возгорание под кровлей торгового центра «Атриум» в центре Москвы. Произошло возгорание утеплителя под кровлей здания. Площадь горения составила около 10 кв. метров. Из здания ТЦ на Земляном валу были эвакуированы около 3 тысяч человек, помещения пришлось еще некоторое время проветривать после того, как огонь был потушен. В происшествии никто не пострадал.

22 мая в Москве произошел пожар в гостинице «Измайлово». Очаг возгорания находился в корпусе «А», в сауне на 31-м этаже. Сообщается, что возгорание произошло на площади 10 кв. метров, открытого пламени не было, только задымление. Эвакуированы были 200 человек, никто не пострадал.