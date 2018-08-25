Миротворец ООН погиб в ЦАР во время атаки боевиков

Миротворец ООН погиб в ЦАР в результате атаки боевиков на конвой миссии

Миротворец ООН из Бурунди погиб в Центральноафриканской Республике (ЦАР) в результате атаки на конвой миротворческой миссии. Об этом сообщается в распространенном в пятницу заявлении Совета Безопасности ООН. "Члены Совета Безопасности резко осудили атаку вооруженной группировки на конвой миротворческой миссии ООН в ЦАР (МИНУСКА), произошедшую 23 августа в префектуре Нижнее Котто на юго-востоке ЦАР, в результате которой погиб один миротворец из Бурунди", — говорится в документе. Страны Совбеза выразили глубокие соболезнования семье погибшего миротворца, миссии ООН и Бурунди. "Они призвали правительство ЦАР оперативно расследовать произошедшее и предать виновных правосудию", — подчеркивается в заявлении.