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Миротворец ООН погиб в ЦАР во время атаки боевиков
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Миротворец ООН погиб в ЦАР в результате атаки боевиков на конвой миссии 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Миротворец ООН из Бурунди погиб в Центральноафриканской Республике (ЦАР) в результате атаки на конвой миротворческой миссии. Об этом сообщается в распространенном в пятницу заявлении Совета Безопасности ООН.
"Члены Совета Безопасности резко осудили атаку вооруженной группировки на конвой миротворческой миссии ООН в ЦАР (МИНУСКА), произошедшую 23 августа в префектуре Нижнее Котто на юго-востоке ЦАР, в результате которой погиб один миротворец из Бурунди", — говорится в документе.
Страны Совбеза выразили глубокие соболезнования семье погибшего миротворца, миссии ООН и Бурунди. "Они призвали правительство ЦАР оперативно расследовать произошедшее и предать виновных правосудию", — подчеркивается в заявлении.
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