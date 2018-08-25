У берегов Японии произошло землетрясение

У японского побережья произошло землетрясение магнитудой 5,2, сообщает "Газета.ру"

Информация о подземных толчках появилась на сайте геологической службы США (USGS). Согласно источнику, эпицентр землетрясения находился на глубине более 47 километров в 118 километрах к северо-востоку от населенного пункта Хатинохе.

По предварительным данным, пострадавших и сильных разрушений в результате колебания земной поверхности нет. Угроза цунами не объявлялась.