У берегов Японии произошло землетрясение 

У японского побережья произошло землетрясение магнитудой 5,2, сообщает "Газета.ру".
Информация о подземных толчках появилась на сайте геологической службы США (USGS). Согласно источнику, эпицентр землетрясения находился на глубине более 47 километров в 118 километрах к северо-востоку от населенного пункта Хатинохе.
По предварительным данным, пострадавших и сильных разрушений в результате колебания земной поверхности нет. Угроза цунами не объявлялась.
Ранее сообщалось, что из-за тайфуна "Симарон", набирающего силу на западе Японии, пострадали 12 человек. Удар стихии оставил без электроэнергии 138 тысяч жилых домов. Были отменены 60 внутренних авиарейсов в префектурах Осака и Айти.