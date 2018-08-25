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У берегов Японии произошло землетрясение
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У берегов Японии произошло землетрясение 

Москва24 7 часов назад
Фото: AP/Shizuo Kambayashi
У японского побережья произошло землетрясение магнитудой 5,2, сообщает "Газета.ру".
Информация о подземных толчках появилась на сайте геологической службы США (USGS). Согласно источнику, эпицентр землетрясения находился на глубине более 47 километров в 118 километрах к северо-востоку от населенного пункта Хатинохе.
По предварительным данным, пострадавших и сильных разрушений в результате колебания земной поверхности нет. Угроза цунами не объявлялась.
Ранее сообщалось, что из-за тайфуна "Симарон", набирающего силу на западе Японии, пострадали 12 человек. Удар стихии оставил без электроэнергии 138 тысяч жилых домов. Были отменены 60 внутренних авиарейсов в префектурах Осака и Айти.
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