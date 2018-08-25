В Одессе «заминировали» вокзал

На одесском железнодорожном вокзале полиция ведет поиск взрывчатки после сообщения о минировании объекта. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Национальной полиции области.

«Полиция проверяет сообщение о минировании одесского железнодорожного вокзала. Сейчас на месте работают следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи», — говорится в сообщении.