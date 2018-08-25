В Одессе «заминировали» вокзал 

На одесском железнодорожном вокзале полиция ведет поиск взрывчатки после сообщения о минировании объекта. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Национальной полиции области.
«Полиция проверяет сообщение о минировании одесского железнодорожного вокзала. Сейчас на месте работают следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи», — говорится в сообщении.
В Симферополе полицейские ищут злоумышленников 22 и 23 августа сообщавших о минировании аэропорта. Стражи порядка и кинологи на прилегающей к нему территории и на взлетно-посадочной полосе ничего не обнаружили.