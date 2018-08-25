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В США более 500 клиентов «Макдоналдс» заразились инфекцией
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В США выявили свыше 500 случаев заражения инфекцией в «Макдоналдс» 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Американские власти выявили 507 случаев заражения кишечной инфекцией среди жителей 15 штатов в США и города Нью-Йорк, съевших салаты в сети быстрого питания "Макдоналдс", говорится в заявлении Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
"Управление вместе с Центром по контролю и профилактике заболеваний США, федеральными и местными властями расследует вспышку заболевания cyclospora cayetanensis (циклоспора) в нескольких штатах, которая, скорее всего, связана с салатами из ресторана "Макдоналдс". В целом были зарегистрированы 507 подтвержденных лабораторным исследованием случаев среди тех, кто употреблял в "Макдоналдс" салаты", — говорится в заявлении на сайте управления.
В управлении также отметили, что заболевание привело к 24 госпитализациям, при этом случаев со смертельным исходом не было.
Ранее сообщалось, что сеть ресторанов быстрого питания "Макдоналдс" прекратила продажу салатов в трех тысяч ресторанах в США из-за подозрений на связь продукции со вспышкой кишечной инфекции. Американский центр по контролю и предотвращением заболеваний сообщал, что заболевание, вызванное паразитом cyclospora cayetanensis, было обнаружено у 90 человек. Четверть из заболевших людей при этом сообщали, что незадолго до ухудшения самочувствия ели салаты "Макдоналдс".
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