Установлена личность совершившего опасный полет пилота

В СК установили личность совершившего пролёт под мостом в Петербурге пилота

Следователи установили личность пилота вертолёта, совершившего пролёт между пилонами моста в Санкт-Петербурге . Об этом сообщается в Twitter Следственного комитета России.

«Следователи установили и допросили пилота вертолёта, пролетевшего между пилонами моста в Санкт-Петербурге. 39-летний мужчина признал свою вину и раскаялся в том, что создал угрозу безопасности водителей и пассажиров», — говорится в тексте.

Как отметили в ведомстве, в рамках уголовного дела будет дана оценка действиям нарушителя.

10 августа неизвестный мужчина, несмотря на отсутствие разрешения на вылет, сел за штурвал своего вертолёта и пролетел под опорой моста.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.