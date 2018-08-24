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Установлена личность совершившего опасный полет пилота
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В СК установили личность совершившего пролёт под мостом в Петербурге пилота 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Следователи установили личность пилота вертолёта, совершившего пролёт между пилонами моста в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в Twitter Следственного комитета России.
«Следователи установили и допросили пилота вертолёта, пролетевшего между пилонами моста в Санкт-Петербурге. 39-летний мужчина признал свою вину и раскаялся в том, что создал угрозу безопасности водителей и пассажиров», — говорится в тексте.
Как отметили в ведомстве, в рамках уголовного дела будет дана оценка действиям нарушителя.
10 августа неизвестный мужчина, несмотря на отсутствие разрешения на вылет, сел за штурвал своего вертолёта и пролетел под опорой моста.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.
RT на русском: последние новости
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