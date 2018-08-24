Смерть срочника под Владимиром оказалась героической 

Солдат срочной службы из Нижнего Новгорода, погибший во время учений в окрестностях Мурома, захлебнулся, спасая тонущего сослуживца, упавшего в воду во время плановых занятий по боевой подготовке на Оке, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.
В пресс-службе ЗВО рассказали, что во время плановых занятий по боевой подготовке на реке Оке с понтонным подразделением по наведению переправы один из военных не удержался и упал в воду, передает ТАСС.
Военнослужащий того же подразделения, не задумываясь, спрыгнул в реку и вытолкнул товарища на поверхность воды, однако сам захлебнулся.
«В результате спасательных и реанимационных мероприятий военнослужащего, к сожалению, спасти не удалось», — уточнили в военном ведомстве.
За спасение своего товарища погибший военнослужащий будет посмертно представлен к награде.
Напомним, в пятницу стало известно, что во время учений под Владимиром утонул солдат срочной службы.