Смерть срочника под Владимиром оказалась героической

Солдат срочной службы из Нижнего Новгорода, погибший во время учений в окрестностях Мурома , захлебнулся, спасая тонущего сослуживца, упавшего в воду во время плановых занятий по боевой подготовке на Оке, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

В пресс-службе ЗВО рассказали, что во время плановых занятий по боевой подготовке на реке Оке с понтонным подразделением по наведению переправы один из военных не удержался и упал в воду, передает ТАСС

Военнослужащий того же подразделения, не задумываясь, спрыгнул в реку и вытолкнул товарища на поверхность воды, однако сам захлебнулся.

«В результате спасательных и реанимационных мероприятий военнослужащего, к сожалению, спасти не удалось», — уточнили в военном ведомстве.

За спасение своего товарища погибший военнослужащий будет посмертно представлен к награде.

Напомним, в пятницу стало известно, что во время учений под Владимиром утонул солдат срочной службы.