Во Франции поезд сошёл с рельсов на вокзале

Во французском Марселе поезд сошёл с рельсов на вокзале. Об этом сообщает Национальная железнодорожная компания Франции (SNCF) на своей странице в Twitter.

Trafic perturbé en gare de #Marseille suite au déraillement (sortie de voie) d’un TGV à faible vitesse à l’entrée de la gare.

Plus d’infos à venir. pic.twitter.com/zZY0UNBCxe— SNCF (@SNCF) 24 августа 2018 г. Уточняется, что инцидент произошёл, когда высокоскоростной поезд въезжал на вокзал. В результате происшествия никто не пострадал.

«Движение нарушено на вокзале Марселя из-за схода с рельсов высокоскоростного поезда, двигавшего на низкой скорости на въезде на вокзал», — омтечается в заявлении.

В компании указывают, что на момент происшествия в составе находились 350 пассажиров.

Ранее в испанской провинции Малага пять человек получили травмы в результате столкновения пассажирского поезда и грузовика.