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Во Франции поезд сошёл с рельсов на вокзале
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Во Франции поезд сошёл с рельсов на вокзале 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Chen Yichen globallookpress.com
Во французском Марселе поезд сошёл с рельсов на вокзале. Об этом сообщает Национальная железнодорожная компания Франции (SNCF) на своей странице в Twitter.
Уточняется, что инцидент произошёл, когда высокоскоростной поезд въезжал на вокзал. В результате происшествия никто не пострадал.
«Движение нарушено на вокзале Марселя из-за схода с рельсов высокоскоростного поезда, двигавшего на низкой скорости на въезде на вокзал», — омтечается в заявлении.
В компании указывают, что на момент происшествия в составе находились 350 пассажиров.
Ранее в испанской провинции Малага пять человек получили травмы в результате столкновения пассажирского поезда и грузовика.
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