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Консульство России в Киеве забросали дымовыми шашками
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Консульство России в Киеве забросали дымовыми шашками 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: УНИАН
В Перченском районе Крыма неизвестный мужчина забросал дымовыми шашками консульство России. В происшествии никто не пострадал, сообщает «Страна.ua».
По информации издания, атаку заметил боец Нацгвардии, который заступил на охрану консульского отдела. По его словам, одна из дымовых шашек залетела на территорию диппредставительства России в Украине, а другая упала у забора.
Шашки были оперативно потушены, возгорание или существенный ущерб не зафиксированы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о хулиганстве с использованием заранее заготовленных предметов.
Ранее 13 апреля сообщалось, что в центре Киева из противотанкового гранатомета обстреляли здание компании «Киевгорстрой», которое находится примерно в километре от Верховной рады и правительства страны. В марте неизвестный стрелял из гранатомета в террасу киевского ресторана. В результате стрельбы выгорело около 50 квадратных метров здания.
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