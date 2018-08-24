Консульство России в Киеве забросали дымовыми шашками

В Перченском районе Крыма неизвестный мужчина забросал дымовыми шашками консульство России . В происшествии никто не пострадал, сообщает «Страна.ua».

По информации издания, атаку заметил боец Нацгвардии, который заступил на охрану консульского отдела. По его словам, одна из дымовых шашек залетела на территорию диппредставительства России в Украине , а другая упала у забора.

Шашки были оперативно потушены, возгорание или существенный ущерб не зафиксированы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о хулиганстве с использованием заранее заготовленных предметов.