Школьник подорвался на советской гранате

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Мальчик подорвался на гранате в Курской области 

360tv.ru 29 минут назад
Фото: РИА Новости
Ребенок погиб в Курской области при взрыве гранаты времен Великой Отечественной войны. Еще один несовершеннолетний пострадал. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе регионального управления МВД.
Происшествие случилось вечером 24 августа в поселке Генеральский. Трое детей в возрасте девяти и 10 лет, играя в овраге, нашли гранату. Один из них взял находку в руки. После этого произошел взрыв.
Девятилетний мальчик был госпитализирован, но спасти его не удалось. Еще один ребенок получил ранения.
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