Школьник подорвался на советской гранате

Мальчик подорвался на гранате в Курской области

Ребенок погиб в Курской области при взрыве гранаты времен Великой Отечественной войны. Еще один несовершеннолетний пострадал. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе регионального управления МВД.

Происшествие случилось вечером 24 августа в поселке Генеральский. Трое детей в возрасте девяти и 10 лет, играя в овраге, нашли гранату. Один из них взял находку в руки. После этого произошел взрыв.

Девятилетний мальчик был госпитализирован, но спасти его не удалось. Еще один ребенок получил ранения.