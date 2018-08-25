Ещё
Мальчик подорвался на гранате в Курской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путина не ждали на свадьбе главы МИД Австрии
Путина не ждали на свадьбе главы МИД Австрии

Мальчик подорвался на гранате в Курской области 

360tv.ru 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
Ребенок погиб в Курской области при взрыве гранаты времен Великой Отечественной войны. Еще один несовершеннолетний пострадал. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе регионального управления МВД.
Происшествие случилось вечером 24 августа в поселке Генеральский. Трое детей в возрасте девяти и 10 лет, играя в овраге, нашли гранату. Один из них взял находку в руки. После этого произошел взрыв.
Девятилетний мальчик был госпитализирован, но спасти его не удалось. Еще один ребенок получил ранения.
360tv.ru: последние новости
Московская полиция задержала банду, незаконно обналичившую более миллиарда рублей Массовая драка мигрантов произошла на западе Москвы Птица сильно повредила самолет Москва – Сочи
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Навальный задержан460
Страшные подробности насилия Хачатуряна247
Крымский мост побил новый рекорд105
Жалоба Поклонской: Украина не знает, во что ввязалась18
Его называют главным вором России239
Видео
00:58
Вор-неудачник нокаутировал напарника
Криминал
02:59
Меркель посмотрела в бинокль на «войска Путина»
В мире Армия
00:50
Жалоба Поклонской: Украина не знает, во что ввязалась
Политика Статьи
00:35
В Омске качели и песочницы оградили колючей проволокой
Общество
01:37
Миссию ОБСЕ пустили к экипажу «Механика Погодина»
В мире Другое
00:37
Украинцы скупают туры на Крымский мост
Общество Путешествия
00:56
Перехвачена крупная партия кокаина с лого «Единой России»
Происшествия Криминал
05:35
«Циничные провокации»: Россия не советует США бить по Сирии
В мире Статьи
06:07
Заходи дорогая, гостем будешь: что увидела Меркель в бинокль
Кавказ Статьи
00:24
Порошенко опозорился на параде
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение