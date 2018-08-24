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Медведь напал на туристов и ранил 10-летнего мальчика
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Медведь напал на туристов и ранил 10-летнего мальчика 

Lenta.ru 20 минут назад
Фото: Srdjan Zivulovic / Reuters
В Йеллоустоунском национальном парке в США на 10-летнего мальчика напал медведь. Об этом сообщает Fox News.
Ребенок встретил хищника во время похода по парку, в который отправился вместе с родителями. Животное неожиданно выскочило из зарослей и бросилось на людей. Мальчик попытался убежать, но зверь быстро догнал его и сбил на землю. Тем временем родители пытались достать аэрозоль, который отпугивает медведей. Когда они наконец разбрызгали его, хищник оставил ребенка и убежал.
После этого мальчика отвезли в больницу. Согласно пресс-релизу Службы национальных парков США, у него повреждено запястье, есть раны на спине и ягодицах.
В Йеллоустоунском национальном парке водятся и черные медведи, которые крайне редко нападают на людей, и гризли, считающиеся более опасными для человека. Сотрудники парка пытаются по следам определить вид животного и выяснить, чем объясняется его агрессивное поведение. Они отметили, что при встрече с медведем рекомендуется стоять на месте и не пытаться убежать.
Ранее 24 августа сообщалось, что в испанских Пиренеях бурый медведь напал на туриста из Франции. Тот попытался убежать, а когда из этого ничего не вышло, поднял руки и закричал, что напугало хищника.
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