В Северной Осетии нашли тела трех пропавших альпинистов

В горах Северной Осетии нашли тела пропавших альпинистов

Ранее сообщалось, что три участника сборов федерации альпинизма Краснодарского края , проходящих в альплагере "Комы-арт", совершали восхождение на гору Галдор, но не вышли в установленное время на связь. Изначально поисковые работы были организованы руководителем сборов, но результатов они не дали, 21 августа к работам была привлечена авиация МЧС России.

"Найдены тела альпинистов, совершавших восхождение на гору Галдор в Ирафском районе Северной Осетии. Они обнаружены в юго-западном кулуаре между маршрутом, по которому совершалось восхождение, и маршрутом, по которому должен был совершаться спуск", — говорится в сообщении.

По словам спасателей, по кулуару постоянно летят камни, что значительно затрудняет подступ к телам, в настоящее время решается вопрос их эвакуации, отмечено в сообщении.