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В Северной Осетии нашли тела трех пропавших альпинистов
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В горах Северной Осетии нашли тела пропавших альпинистов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: CC0 / FYA /
Спасатели нашли тела трех альпинистов, потерявшихся при восхождении на гору Галдор в Северной Осетии, сообщает ГУ МЧС по региону.
Ранее сообщалось, что три участника сборов федерации альпинизма Краснодарского края, проходящих в альплагере "Комы-арт", совершали восхождение на гору Галдор, но не вышли в установленное время на связь. Изначально поисковые работы были организованы руководителем сборов, но результатов они не дали, 21 августа к работам была привлечена авиация МЧС России.
"Найдены тела альпинистов, совершавших восхождение на гору Галдор в Ирафском районе Северной Осетии. Они обнаружены в юго-западном кулуаре между маршрутом, по которому совершалось восхождение, и маршрутом, по которому должен был совершаться спуск", — говорится в сообщении.
По словам спасателей, по кулуару постоянно летят камни, что значительно затрудняет подступ к телам, в настоящее время решается вопрос их эвакуации, отмечено в сообщении.
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