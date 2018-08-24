История сестер Хачатурян повторилась 

В Московской области задержали троих братьев за убийство отца, передает Telegram-канал Mash.
Полицейские обнаружили тело мужчины с резаными ранами шеи в сгоревшей квартире в деревне Хлюпино Одинцовского района Подмосковья.
По горячим следам были задержаны трое сыновей погибшего — 29, 24 и 19 лет, которые признались в убийстве из-за личной неприязни и попытке скрыть следы преступления путем поджога квартиры. Подробности произошедшего уточняются.
На данный момент двое младших братьев отпущены — они проходят по делу в качестве свидетелей. Вину на себя полностью взял старший брат.
Напомним, 27 июля в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе в Москве было обнаружено тело мужчины Михаила Хачатуряна с множественными резаными ранами. По подозрению в убийстве были задержаны три дочери погибшего — 17, 18 и 19 лет.