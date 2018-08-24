Ещё
В Крыму спасли туристку, унесенную в море
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Крыму спасли туристку, унесенную в море 

РИА Новости 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Крым спасли женщину, которую унесло в море почти на километр, сообщает пресс-служба ведомства.
В службу спасения поступило сообщение о том, что при патрулировании акватории Черного моря в районе Коктебельской бухты была обнаружена женщина.
Во время купания туристку унесло в море на 800 метров от берега. В результате действий спасателей жительница Перми была поднята на борт специализированного плавсредства и доставлена на берег. В медицинской помощи она не нуждалась.
ГУ МЧС России по Республике Крым напоминает гостям и жителям полуострова о правилах безопасности на воде. Так, купаться следует только в специально оборудованных местах, нельзя входить в воду в нетрезвом виде, подплывать близко к идущим судам, опасно прыгать или нырять в воду в неизвестном месте.
Особое внимание, напоминают спасатели, нужно уделять детям: не оставлять их без присмотра и не разрешать самостоятельно использовать надувные плавательные средства.
Последние новости
"Путин сделал умный шаг": мир готовится к большим потрясениям Украинские военные в Донбассе потеряли понимание происходящего Норвежская телеведущая Линн Виик попала в неловкую ситуацию
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кадыров ответил на запрет въезда в Москву176
Порошенко опозорился на параде355
США раскрыли новый удар по России97
Телеведущую стошнило на гостя в прямом эфире9
Путин связался с получившим травму Медведевым47
Видео
00:37
Украинцы скупают туры на Крымский мост
Общество Путешествия
00:24
Порошенко опозорился на параде
В мире Украина
00:50
Солдаты послушали Порошенко и упали в обморок
Украина В мире
00:52
Стрельба по полицейским в Москве попала на видео
Происшествия
00:36
К Земле летит огромный астероид
Наука Статьи
01:00
Готовили убийства: СК завел дело на «Правый сектор»
Украина Статьи
00:53
Телеведущую стошнило на гостя в прямом эфире
В мире Европа
01:58
Актер из «Интернов» заявил об исчезновении жены
Шоу-бизнес
00:57
Меркель спела любимую песню в Тбилиси
Кавказ В мире
00:36
Порошенко извинился перед украинцами за обещание 2014 года
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение