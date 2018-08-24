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Солдат под Владимиром утонул во время учений
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Солдат под Владимиром утонул во время учений 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В ходе плановых тренировок по боевой подготовке во Владимирской области утонул военнослужащий, сообщают источники.
«23 августа на реке Ока один из военнослужащих не удержался, упал в воду и утонул. Были предприняты попытки спасти военнослужащего, но спасти его не удалось», — сказал источник, передает ТАСС.
Происшествие случилось во время занятий по боевой подготовке.
СМИ сообщают, что инцидент произошел в окрестностях Мурома. Погибшим оказался солдат срочной службы.
В январе на учениях в Алтайском крае погиб солдат-срочник.
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