Солдат под Владимиром утонул во время учений

В ходе плановых тренировок по боевой подготовке во Владимирской области утонул военнослужащий, сообщают источники. «23 августа на реке Ока один из военнослужащих не удержался, упал в воду и утонул. Были предприняты попытки спасти военнослужащего, но спасти его не удалось», — сказал источник, передает ТАСС. Происшествие случилось во время занятий по боевой подготовке. СМИ сообщают, что инцидент произошел в окрестностях Мурома . Погибшим оказался солдат срочной службы. В январе на учениях в Алтайском крае погиб солдат-срочник.