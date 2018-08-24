Водитель «Яндекс. Такси» набросился на клиентку из-за музыки

Водитель сервиса «Яндекс. Такси» набросился на пассажирку из-за просьбы выключить музыку. Об этом она сама рассказала на своей странице в соцсети Facebook.

По словам Яны Москвиной, вызвать машину через «Яндекс. Такси» ей удалось лишь со второй попытки. В машине громко играла музыка, Москвина попросила ее выключить. Однако водитель лишь сделал музыку тише. Тогда девушка повторила просьбу еще несколько раз.

«Ты чо, такая принципиальная?! Щас тебя высажу» — процитировала Москвина ответ водителя (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

В этот момент Москвина включила камеру смартфона и вежливо попросила выключить музыку. В ответ водитель ускорился в направлении обочины, потом резко остановился, велел девушке выйти из машины, а затем и вовсе обернулся и дважды ударил ее рукой.

Оказавшись на улице, Москвина через приложение «Яндекс. Такси» сообщила об экстренной ситуации. В разделе поддержки клиентов отразилось обещание перезвонить в течение 10 минут, по истечении которых в приложении появилось другое сообщение — о сбое, а также призыв позвонить в «Яндекс» самой. 20 минут спустя девушке пришел чек за поездку, а через полчаса сотрудники сервиса, наконец, перезвонили, отреагировав на экстренное сообщение.

«Спасибо, очень вовремя», — отметила Москвина.

В итоге представители «Яндекс. Такси» дважды извинились перед девушкой и сообщили, что, «возможно», напавший на нее водитель будет уволен.