В Одессе задержан торговец людьми

Продававшего украинок в рабство иностранца задержали в Одессе

В Одессе задержан иностранец, подозреваемый в попытке перевезти двух гражданок Украины Китай , чтобы продать их в рабство, сообщает пресс-служба нацполиции.

Мужчина, чье гражданство не уточняется, входил в доверие к украинкам, обещая им высокую зарплату, передает Life.

Для этого он специально искал женщин, имеющих затруднительное финансовое положение. Злоумышленник обещал им работу за границей с зарплатой в 12 тыс. долларов в месяц и комфортными условиями труда, бесплатным питанием и проживанием.

Отмечается, что мужчина оплачивал расходы жертв на оформление всех необходимых документов при условии, что эти затраты вычтут из будущей зарплаты.

Полицейские во время задержания изъяли у иностранца деньги, проездные документы и телефоны. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Ранее сообщалось, что на Украине за год на 29% выросло количество правонарушений, связанных с торговлей людьми. В частности, значительно участились случаи торговли детьми.