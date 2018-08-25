В Одессе задержан торговец людьми

В Одессе задержан иностранец, подозреваемый в попытке перевезти двух гражданок Украины в Китай, чтобы продать их в рабство, сообщает пресс-служба нацполиции.
Мужчина, чье гражданство не уточняется, входил в доверие к украинкам, обещая им высокую зарплату, передает Life.
Для этого он специально искал женщин, имеющих затруднительное финансовое положение. Злоумышленник обещал им работу за границей с зарплатой в 12 тыс. долларов в месяц и комфортными условиями труда, бесплатным питанием и проживанием.
Отмечается, что мужчина оплачивал расходы жертв на оформление всех необходимых документов при условии, что эти затраты вычтут из будущей зарплаты.
Полицейские во время задержания изъяли у иностранца деньги, проездные документы и телефоны. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
Ранее сообщалось, что на Украине за год на 29% выросло количество правонарушений, связанных с торговлей людьми. В частности, значительно участились случаи торговли детьми.