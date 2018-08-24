В Перу произошло мощное землетрясение

В Перу произошло землетрясение магнитудой 7,1

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в пятницу, 24 августа, на юго-востоке Перу у границы с Бразилией . Эпицентр подземных толчков залегал в 133 км к западу от города Иберия.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, очаг землетрясения залегал на глубине 612 км. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Как писал News.ru, 24 августа у берегов Камчатки произошло землетрясение. Эпицентр землетрясения находился на глубине 16,5 километра в 50 километрах от села Крутоберёгово Усть-Камчатского района.