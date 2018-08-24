Учительницу арестовали за секс с восьмиклассником

Учительницу в США арестовали за секс с восьмиклассником во время экскурсии

Учительницу в американском штате Калифорния обвинили в том, что у нее были сексуальные отношения с восьмиклассником во время поездки с классом в Вашингтон весной этого года. Об этом сообщает The New York Post со ссылкой на заявление местных властей.

26-летняя Жаклин Николь Мюллер (Jacqueline Nicole Muller) была арестована 20 августа. Однако известно об этом стало только сейчас.

По словам полицейских, 9 мая педагог вывезла класс на экскурсию в американскую столицу. На ночь школьники вместе с учителем остановились в отеле.

Школьник рассказал, что в марте этого года он стал общаться с Мюллер в Instagram, выяснилось, что у них много общих интересов. Через месяц пара поцеловалась.

Стражи порядка выяснили, что приехав в Вашингтон, у учительницы и школьника дважды были интимные отношения. О их связи стало известно после того, как родители мальчика прочитали его переписку в телефоне. Так, Мюллер писала своему ученику: «Надеюсь, ты хорошо спал, любовь моя. Скучаю по тебе».

Когда о произошедшем узнала администрация школы, учительницу сразу уволили. Какой именно срок грозит женщине, не уточняется.