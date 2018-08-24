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Учительницу арестовали за секс с восьмиклассником
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Учительницу в США арестовали за секс с восьмиклассником во время экскурсии 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Учительницу в американском штате Калифорния обвинили в том, что у нее были сексуальные отношения с восьмиклассником во время поездки с классом в Вашингтон весной этого года. Об этом сообщает The New York Post со ссылкой на заявление местных властей.
26-летняя Жаклин Николь Мюллер (Jacqueline Nicole Muller) была арестована 20 августа. Однако известно об этом стало только сейчас.
По словам полицейских, 9 мая педагог вывезла класс на экскурсию в американскую столицу. На ночь школьники вместе с учителем остановились в отеле.
Школьник рассказал, что в марте этого года он стал общаться с Мюллер в Instagram, выяснилось, что у них много общих интересов. Через месяц пара поцеловалась.
Стражи порядка выяснили, что приехав в Вашингтон, у учительницы и школьника дважды были интимные отношения. О их связи стало известно после того, как родители мальчика прочитали его переписку в телефоне. Так, Мюллер писала своему ученику: «Надеюсь, ты хорошо спал, любовь моя. Скучаю по тебе».
Когда о произошедшем узнала администрация школы, учительницу сразу уволили. Какой именно срок грозит женщине, не уточняется.
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