Мэра Оренбурга оставили под арестом

Суд оставил мэра Оренбурга под арестом до середины октября

Оренбургский областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу на арест мэра города Евгения Арапова , обвиняемого в получении взятки, градоначальник останется под арестом до 14 октября, сообщает пресс-служба Оренбургского областного суда.

Четырнадцатого августа мэр Оренбурга был задержан по подозрению в получении взятки в размере 600 тысяч рублей. По версии следствия, Арапов совместно со своим заместителем Геннадием Борисовым , арестованным за взятки, получил от гендиректора коммерческой организации эту сумму за покровительство в сфере строительства и реализации объектов недвижимости на территории Оренбурга. При этом 400 тысяч рублей причиталось Арапову, а 200 тысяч — Борисову.

Кроме того, следователи обнаружили в рабочем сейфе Арапова 4,2 миллиона рублей, теперь следствие устанавливает их происхождение. Арапов 16 августа по решению суда был арестован на два месяца.