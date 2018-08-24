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Мэра Оренбурга оставили под арестом
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Суд оставил мэра Оренбурга под арестом до середины октября 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: Фото : МО г.Оренбург
Оренбургский областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу на арест мэра города Евгения Арапова, обвиняемого в получении взятки, градоначальник останется под арестом до 14 октября, сообщает пресс-служба Оренбургского областного суда.
Четырнадцатого августа мэр Оренбурга был задержан по подозрению в получении взятки в размере 600 тысяч рублей. По версии следствия, Арапов совместно со своим заместителем Геннадием Борисовым, арестованным за взятки, получил от гендиректора коммерческой организации эту сумму за покровительство в сфере строительства и реализации объектов недвижимости на территории Оренбурга. При этом 400 тысяч рублей причиталось Арапову, а 200 тысяч — Борисову.
Кроме того, следователи обнаружили в рабочем сейфе Арапова 4,2 миллиона рублей, теперь следствие устанавливает их происхождение. Арапов 16 августа по решению суда был арестован на два месяца.
"В Оренбургском областном суде 24 августа рассмотрена апелляционная жалоба, поданная защитником Евгения Арапова на постановление Ленинского районного суда города Оренбурга об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Судьей постановление суда первой инстанции оставлено без изменения, а жалоба — без удовлетворения. Обвиняемый Арапов заключен под стражу до 14 октября 2018 года", — говорится в сообщении суда.
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