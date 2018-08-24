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Возбуждено дело против участников «Правого сектора»
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СК возбудил дело против участников «Правого сектора» за «смертный приговор» 50 россиянам 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Следственный комитет России возбудил уголовное в отношении участников «Правого сектора»*, которые вынесли «смертный приговор» 50 россиянам.
Как сообщается на сайте Следственного комитета России, дело возбуждено по факту публикации «приговора Центрального национального суда „Правого сектора“.
В „документе“ участники заявили о вынесении смертного приговора.
»Названные лица фактически дали указания всем членам незаконной организации «Правый сектор» о совершении в «удобное время и целесообразными в конкретных случаях способами» убийств 50 должностных лиц российских государственных, судебных и правоохранительных органов, принимавших участие в расследовании уголовного дела в отношении Костенко, а также вынесении ему приговора», — отмечается в заявлении.
20 августа в России приговорили к двум годам колонии за экстремизм участника «Правого сектора».
* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).
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