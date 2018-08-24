«Правый сектор» готовил 50 убийств россиян

СК обвинил «Правый сектор» в подготовке 50 убийств россиян

Российские следователи возбудили уголовное дело против лидеров и участников экстремисткой организации «Правый сектор» (запрещена в России ) за подготовку убийств 50 российских госслужащих. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК) РФ.

Дело возбудили из-за публикации в мае 2018 года «приговора центрального национального суда „Правого сектора“. В СК заявили, что в этом „приговоре“ даются указания о совершении в „удобное время и целесообразными в конкретных случаях способами“ убийств 50 россиян, работающих в судебных и правоохранительных органах

По версии следствия, „приговор“ стал попыткой отомстить за осуждение активиста Евромайдана Александра Костенко к четырем годам тюрьмы признан причинение легкого вреда здоровью бойцу батальона „Беркут“. Приговор Костенко вынес в мае 2015 года симферопольский суд.

СК отмечает, что в списке „Правого сектора“ оказались госслужащие, участвовавшие в расследовании дела Костенко и вынесении ему приговора. По данным следователей, документ с призывами к убийствам составили участники „Правого сектора“ — Биковницкий, Малиновская, Нетканова, Максименко и другие — по указанию Дмитрия Яроша Андрея Тарасенко и Андрея Стемпицкого.

Все они стали фигурантами дела о подготовке убийств и покушений на жизнь госслужащих и правоохранителей, а также об участии в деятельности экстремистской организации. Их планируют объявить в международный розыск и арестовать.