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В Екатеринбурге загорелся ТЦ «Гринвич»
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Из-за пожара в ТЦ Екатеринбурга эвакуировали около 500 человек 

РИА Новости 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Около 500 человек эвакуировали из торгово-развлекательного центра "Гринвич" в Екатеринбурге из-за пожара, сообщает в воскресенье региональный главк МЧС.
"Сегодня утром из торгово-развлекательного центра "Гринвич" на улице 8 Марта в Екатеринбурге из-за пожара эвакуированы около 500 человек. Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре позволили своевременно обнаружить возгорание и организовать эвакуацию людей", — говорится в сообщении.
По данным МЧС, сообщение о возгорании поступило в 9.16 по местному времени (7.16 мск). Возгорание было потушено в течение 14 минут. По предварительной информации, загорелись жировые отложения в вентиляционной шахте одного из кафе на третьем этаже.
В ведомстве отметили, что информации о пострадавших не поступало.
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