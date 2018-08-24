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В Якутии зафиксировали землетрясение
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В Якутии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,5 

РИА Новости 23 минуты назад
Фото: AFP 2018 / Frederick Florin
Якутские сейсмологи зафиксировали в Нерюнгринском районе подземные толчки магнитудой в 4,5, сообщил РИА Новости директор регионального филиала Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН" Сергей Шибаев.
По словам директора геофизической службы, как на севере, так и в южной части Якутии высокая сейсмическая активность, постоянно происходят землетрясения разного энергетического класса — отмечается около 500 событий в год. Якутия — единственная административная территория в России, где имеются два активных сейсмических пояса земли.
"Сегодня на территории Нерюнгринского района мы засекли землетрясение магнитудой 4,5 баллов, на глубине 10 километров, скорее всего, в районе поселка Хани. Эта зона активная, она постоянно работает. Подземные толчки большей магнитуды в последний раз в Нерюнгринском районе произошли в 1989 году, когда сейсмологи зарегистрировали отметку в 6,1. Сильные толчки происходят в период так называемой разгрузки Земли, раз в 6-7 лет", — поделился Шибаев.
Якутские сейсмологи в настоящее время выходят на связь с коллегами из Байкальского и Сахалинского филиалов федерального исследовательского центра, чтобы отследить "перекличку" землетрясений, когда толчки повторяются в разных точках Земли.
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