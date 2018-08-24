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В Чили люди отравились из-за ядовитого облака
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В Чили более ста человек отравились из-за ядовитого облака, сообщили СМИ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Fotolia / spotmatikphoto
Более 100 человек в Чили обратились за медицинской помощью с симптомами отравления после того, как ядовитое облако накрыло коммуны Кинтеро и Пучункави в центральной части страны, сообщает местная радиостанция BioBio.
Сообщается, что в связи с чрезвычайной экологической ситуацией на территории коммун был объявлен "желтый" уровень тревоги.
"Сегодня я обсудил ситуацию с мэрами Кинтеро и Пучункави. Мы не позволим, чтобы распространение токсичных газов продолжалось, нанося вред здоровью людей. Вчера мы отправили 120 датчиков, которые позволят нам оценить (ситуацию — ред.), наказать виновных и установить более высокие требования", — написал в своем Twitter президент Чили Себастьян Пиньера. На пресс-конференции в четверг он заявил, что власти начали расследование происхождения "желтого облака", накрывшего коммуны.
Как сообщил глава провинции Вальпараисо Хорхе Мартинес, люди с симптомами отравления начали обращаться за медицинской помощью во вторник. Всего на данный момент симптомы отравления были выявлены у 133 человек, из которых 43 — дети. В коммунах Кинтеро и Пучункави были отменены занятия в четверг и пятницу.
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