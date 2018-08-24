В Чили люди отравились из-за ядовитого облака

В Чили более ста человек отравились из-за ядовитого облака, сообщили СМИ

Сообщается, что в связи с чрезвычайной экологической ситуацией на территории коммун был объявлен "желтый" уровень тревоги.

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