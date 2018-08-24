«Русскую» модель Playboy нашли мертвой в квартире

Бывшую модель Playboy нашли убитой

Бывшую модель Playboy Кристину Карлин-Крафт нашли мертвой в ее частном доме в Филадельфии. Об этом сообщает Fox29 со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По версии правоохранителей, 36-летнюю женщину убили: на ее шее зафиксировали следы удушения.

Источники Fox29 заявили, что 18 августа, когда Карлин-Крафт была еще жива, полицейские посетили ее квартиру, расследуя возможное ограбление. Связано ли убийство с тем инцидентом, пока неизвестно.

Heavy.com отмечает, что модель жаловалась на пропажу из ее дома дизайнерских сумок и ювелирных изделий.

Карлин-Крафт является моделью русско-немецкого происхождения.