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«Русскую» модель Playboy нашли мертвой в квартире
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Бывшую модель Playboy нашли убитой 

Рамблер 1 час назад
Фото: соцсети
Бывшую модель Playboy Кристину Карлин-Крафт нашли мертвой в ее частном доме в Филадельфии. Об этом сообщает Fox29 со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По версии правоохранителей, 36-летнюю женщину убили: на ее шее зафиксировали следы удушения.
Источники Fox29 заявили, что 18 августа, когда Карлин-Крафт была еще жива, полицейские посетили ее квартиру, расследуя возможное ограбление. Связано ли убийство с тем инцидентом, пока неизвестно.
Heavy.com отмечает, что модель жаловалась на пропажу из ее дома дизайнерских сумок и ювелирных изделий.
Карлин-Крафт является моделью русско-немецкого происхождения.
По данным Fox News, у модели ранее были проблемы с законом. В 2016 году ее обвинили в попытке преследования и нападении на менеджера одного из ресторанов Манхэттена Сергея Анохина. Конфликт произошел, когда приятель Карлин-Крафт отказался заплатить за обед. Модель якобы была пьяна, ударила Анохина по шее и пыталась обвинить менеджера в том, что он толкнул ее первым, но записи с камер наблюдения опровергли ее слова. Позже обвинения были отозваны.
Комментарии3  Ещё 9 источников 
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