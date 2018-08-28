Эксперты назвали причину пожара в «Зимней вишне»

Две экспертизы подтвердили, что причиной пожара в ТЦ «Зимняя вишня» стал светильник

Две экспертизы, в том числе одна независимая, подтвердили, что причиной пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове стал светодиодный светильник на четвертом этаже, висевший над детским сухим бассейном, заполненном поролоновыми кубиками. Об этом ТАСС сообщили несколько источников, знакомые с результатами экспертиз.

Пожарно-технические экспертизы были проведены Исследовательским центром экспертизы пожаров Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России и омского ООО "Бюро независимых экспертиз", пояснил один из собеседников агентства. "В частности, в заключении петербургских экспертов говорится, что технической причиной пожара послужило загорание в результате аварийного режима работы светодиодного светильника, установленного над поролоновой ямой батутного центра "Граффити" на четвертом этаже. При этом произошло падение горящей полимерной массы в яму батутного центра", — сказал источник.

По его словам, экспертиза доказала, что крышки светильника при горении могут переходить в пластическое состояние с образованием падающей горючей массы. "В качестве горючих материалов могли выступить изоляция проводников, а также поликарбонат, из которого был сделан корпус светильника", — пояснил он. Быстрому развитию горения в сухом бассейне способствовали поролоновые кубики, только один из которых, как показал эксперимент, сгорает полностью за пять минут, а быстрому распространению пожара на третий этаж способствовали кабели под потолком третьего этажа.

Вместе с тем, по словам источников, эксперты не смогли установить точную причину загорания светильника. "Среди версий, кроме короткого замыкания из-за попавшей на светильник воды, в выводах экспертиз рассматривается вариант неправильного подключения светильников. В ТРЦ они были подключены последовательно, то есть в одну линию. При экспериментальных испытаниях светильников данного типа в местах их стыков наблюдалось нагревание. При неправильном подключении, согласно проведенному эксперименту, спустя три дня работы происходило возгорание пластиковой крышки светильника", — пояснил собеседник агентства.

Второй причиной возгорания светильника эксперты считают короткое замыкание из-за попавшей на нее воды с протекавшей крыши ТРЦ. О многочисленных протечках следователям рассказали работники активити-парка "Круча". При коротком замыкании должен был сработать автоматический выключатель, но в заключении экспертов ООО "Бюро независимых экспертиз" говорится, что "факт несрабатывания включателя зафиксирован". По их мнению, это могло быть в том числе из-за его неисправности.

В материалах дела есть и записи с камеры видеонаблюдения. "На них зафиксировано интенсивное падение светящихся предметов, то есть падения расплавленного пластика в яму с поролоновыми кубиками. Через минуту с небольшим обзор камеры полностью закрывает едкий дым", — добавил источник, уточнив, что это тоже доказывает, что причина пожара заключалась в светильнике.

Пожар в "Зимней вишне"

17 апреля на пресс-конференции в ТАСС директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев также сообщал, что причиной пожара мог стать светильник.