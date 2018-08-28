Эксперты назвали причину пожара в «Зимней вишне»

Две экспертизы, в том числе одна независимая, подтвердили, что причиной пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове стал светодиодный светильник на четвертом этаже, висевший над детским сухим бассейном, заполненном поролоновыми кубиками. Об этом ТАСС сообщили несколько источников, знакомые с результатами экспертиз.
Пожарно-технические экспертизы были проведены Исследовательским центром экспертизы пожаров Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России и омского ООО "Бюро независимых экспертиз", пояснил один из собеседников агентства. "В частности, в заключении петербургских экспертов говорится, что технической причиной пожара послужило загорание в результате аварийного режима работы светодиодного светильника, установленного над поролоновой ямой батутного центра "Граффити" на четвертом этаже. При этом произошло падение горящей полимерной массы в яму батутного центра", — сказал источник.
По его словам, экспертиза доказала, что крышки светильника при горении могут переходить в пластическое состояние с образованием падающей горючей массы. "В качестве горючих материалов могли выступить изоляция проводников, а также поликарбонат, из которого был сделан корпус светильника", — пояснил он. Быстрому развитию горения в сухом бассейне способствовали поролоновые кубики, только один из которых, как показал эксперимент, сгорает полностью за пять минут, а быстрому распространению пожара на третий этаж способствовали кабели под потолком третьего этажа.
Вместе с тем, по словам источников, эксперты не смогли установить точную причину загорания светильника. "Среди версий, кроме короткого замыкания из-за попавшей на светильник воды, в выводах экспертиз рассматривается вариант неправильного подключения светильников. В ТРЦ они были подключены последовательно, то есть в одну линию. При экспериментальных испытаниях светильников данного типа в местах их стыков наблюдалось нагревание. При неправильном подключении, согласно проведенному эксперименту, спустя три дня работы происходило возгорание пластиковой крышки светильника", — пояснил собеседник агентства.
Второй причиной возгорания светильника эксперты считают короткое замыкание из-за попавшей на нее воды с протекавшей крыши ТРЦ. О многочисленных протечках следователям рассказали работники активити-парка "Круча". При коротком замыкании должен был сработать автоматический выключатель, но в заключении экспертов ООО "Бюро независимых экспертиз" говорится, что "факт несрабатывания включателя зафиксирован". По их мнению, это могло быть в том числе из-за его неисправности.
В материалах дела есть и записи с камеры видеонаблюдения. "На них зафиксировано интенсивное падение светящихся предметов, то есть падения расплавленного пластика в яму с поролоновыми кубиками. Через минуту с небольшим обзор камеры полностью закрывает едкий дым", — добавил источник, уточнив, что это тоже доказывает, что причина пожара заключалась в светильнике.
Пожар в "Зимней вишне"
17 апреля на пресс-конференции в ТАСС директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев также сообщал, что причиной пожара мог стать светильник.
"Мы не знаем, что повлияло, но корень там. Истинная причина — в светильнике", — сказал он.
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта, погибли 60 человек. В рамках уголовного дела обвинения предъявлены 11 фигурантам, в их числе пожарные Сергей Генин и Андрей Бурсин, начальник ГУ МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов, технический директор "Кемеровского кондитерского комбината" (ККК) Георгий Соболев, руководитель компании— поставщика систем пожарной безопасности "Системный интегратор" Игорь Полозиненко, гендиректор ККК Юлия Богданова, гендиректор компании-арендатора ТЦ ООО "Зимняя вишня Кемерово" Надежда Судденок, экс-начальник инспекции Государственного строительного надзора Кемеровской области Танзиля Комкова, сотрудник "Системного интегратора" Александр Никитин.