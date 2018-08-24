Мальчик выжил после падения со скалы в Находке

Ребенок сорвался со скалы в Находке и получил повреждения различной степени тяжести. Мальчика госпитализировали. Об этом сообщило агентство Deita.ru.

Школьник поехал на велосипеде с друзьями кататься по городу. Возле одного из склонов 10-летний мальчик потерял равновесие и сорвался вниз. Ребенка госпитализировали в центральную находкинскую больницу.

Медики диагностировали у ребенка повреждения различной степени тяжести. Сейчас он находится в травматологическом отделении.

Обстоятельства инцидента уточняются.