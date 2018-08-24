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Мальчик выжил после падения со скалы в Находке
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Мальчик выжил после падения со скалы в Находке 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: https://dv.360tv.ru/malchik-vyzhil-posle-padenija/
Ребенок сорвался со скалы в Находке и получил повреждения различной степени тяжести. Мальчика госпитализировали. Об этом сообщило агентство Deita.ru.
Школьник поехал на велосипеде с друзьями кататься по городу. Возле одного из склонов 10-летний мальчик потерял равновесие и сорвался вниз. Ребенка госпитализировали в центральную находкинскую больницу.
Медики диагностировали у ребенка повреждения различной степени тяжести. Сейчас он находится в травматологическом отделении.
Обстоятельства инцидента уточняются.
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