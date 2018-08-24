Убийце Леннона отказали в досрочном освобождении

СМИ: убийце Леннона в десятый раз отказали в досрочном освобождении

Преступник Марк Дэвид Чепмен, застреливший участника The Beatles, проведет за решеткой еще по меньшей мере два года.

Прошение о досрочном освобождении, поданное 63-летним Марком Дэвидом Чепменом, убийцей участника The Beatles Джона Леннона , было отклонено в десятый раз. Об этом сообщает New York Daily News.

«Это было бы несовместимо с благосостоянием и безопасностью общества и обесценило бы серьезный характер преступления, подрывая уважение к закону», — обосновала свой отказ комиссия.

Такое решение говорит о том, что Чепмен останется в тюрьме еще минимум на два года, когда у него будет возможность просить об освобождении еще раз. До этого заключенный подавал такое же прошение в 2016 году.

Несмотря на то, что Чепмен является примерным заключенным и не известен, как серийный убийца, комиссия не ставит под сомнение тот факт, что он совершил убийство всемирно известно человека, чтобы снискать собственную «славу».

«То, что вы выбрали для убийства всемирно известного человека, которого любили миллионы людей, и не думали о том, какую боль это причинит его семье, друзьям и другим людям, демонстрирует ваше полное неуважение к святости человеческой жизни и страданиям других людей», — говорится в заявлении комиссии.

Вдова Леннона Йоко Оно отказалась комментировать это решение.