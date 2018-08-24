Ещё
Убийце Леннона отказали в досрочном освобождении
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: убийце Леннона в десятый раз отказали в досрочном освобождении 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: t14, Globallookpress
Преступник Марк Дэвид Чепмен, застреливший участника The Beatles, проведет за решеткой еще по меньшей мере два года.
Прошение о досрочном освобождении, поданное 63-летним Марком Дэвидом Чепменом, убийцей участника The Beatles Джона Леннона, было отклонено в десятый раз. Об этом сообщает New York Daily News.
«Это было бы несовместимо с благосостоянием и безопасностью общества и обесценило бы серьезный характер преступления, подрывая уважение к закону», — обосновала свой отказ комиссия.
Такое решение говорит о том, что Чепмен останется в тюрьме еще минимум на два года, когда у него будет возможность просить об освобождении еще раз. До этого заключенный подавал такое же прошение в 2016 году.
Несмотря на то, что Чепмен является примерным заключенным и не известен, как серийный убийца, комиссия не ставит под сомнение тот факт, что он совершил убийство всемирно известно человека, чтобы снискать собственную «славу».
«То, что вы выбрали для убийства всемирно известного человека, которого любили миллионы людей, и не думали о том, какую боль это причинит его семье, друзьям и другим людям, демонстрирует ваше полное неуважение к святости человеческой жизни и страданиям других людей», — говорится в заявлении комиссии.
Вдова Леннона Йоко Оно отказалась комментировать это решение.
Марк Дэвид Чепмен застрелил Джона Леннона 8 декабря 1980 года около дома музыканта на Манхэттене (Нью-Йорк).
ТК «Звезда»: последние новости
Предполагаемые организаторы теракта в метро Петербурга заочно арестованы Под Петербургом пес прогрыз намордник и отбил девочку у педофила Племянница Скрипаля: дяди уже нет в живых
Комментарии  Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Установлена причина пожара в «Зимней вишне»8
На Украине признали желание крымчан воссоединиться с РФ21
Решение Лукашенко омрачило встречу с Путиным227
Названа дата введения санкций против РФ7
Раскрыта причина «исчезновения» Медведева321
Видео
00:36
Порошенко извинился перед украинцами за обещание 2014 года
Украина В мире
00:44
Вор прорыл ход в продуктовый магазин
Криминал Происшествия
Захарова проводит еженедельный брифинг
Политика
01:23
Американец придумал «мокрое» распечатывание еды
Интернет Общество
01:25
Собянин рассказал о своем понимании демократии
Новости Москвы Политика
02:41
Корчевникова убили откровения звезды «Иронии судьбы»
Шоу-бизнес
01:00
Волочкову срочно госпитализировали
Шоу-бизнес
00:35
«Чего бы нам не скинуть одну бомбочку на Киев?»
Общество Конфликты
00:37
Дрейфовавшую в Черном море на лодке пару спас Христос
Происшествия
04:39
«Армия-2018»: 5 самых устрашающих новинок форума
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение