Полицейские при нападении в Москве шли домой

Полицейские при нападении в Москве возвращались с постов, сообщил источник

Накануне вечером мужчина внезапно начал стрелять по полицейским, которые шли по тротуару в переулке Сивцев Вражек. Предварительно, стрелял из пневматического пистолета, похожего на боевой пистолет Стечкина. Мужчина попал в одного полицейского и был смертельно ранен ответным огнем. Его мотивы выясняются.

"В момент нападения полицейские в форме следовали с постов в Денежном переулке у посольства Чили и посольства Габонской республики", — сказал собеседник агентства.

По данным источника, сотрудники произвели предупредительный выстрел вверх, после чего открыли огонь на поражение, ранив нападавшего в грудь и голову. По данным источника, личность нападавшего установлена — это был 31-летний уроженец Кабардино-Балкарии.