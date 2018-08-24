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Полицейские при нападении в Москве шли домой
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Полицейские при нападении в Москве возвращались с постов, сообщил источник 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Полицейские, которых в четверг в Москве на улице по неясным мотивам обстрелял уроженец Кабардино-Балкарии, возвращались с постов у посольств Чили и Габона, сообщил РИА Новости в пятницу источник в правоохранительных органах столицы.
Накануне вечером мужчина внезапно начал стрелять по полицейским, которые шли по тротуару в переулке Сивцев Вражек. Предварительно, стрелял из пневматического пистолета, похожего на боевой пистолет Стечкина. Мужчина попал в одного полицейского и был смертельно ранен ответным огнем. Его мотивы выясняются.
"В момент нападения полицейские в форме следовали с постов в Денежном переулке у посольства Чили и посольства Габонской республики", — сказал собеседник агентства.
По данным источника, сотрудники произвели предупредительный выстрел вверх, после чего открыли огонь на поражение, ранив нападавшего в грудь и голову. По данным источника, личность нападавшего установлена — это был 31-летний уроженец Кабардино-Балкарии.
Похожее нападение с неясным мотивом произошло в конце июля: тогда командир взвода полиции по охране посольств и консульств получил от 17-летнего молодого человека несколько ножевых ранений близ посольства Словакии. Нападавшего вскоре удалось задержать. Сообщалось, что ему будет поведена судебно-психиатрическая экспертиза.
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