Появилось новое видео пыток в ярославской колонии

Опубликованы новые видео избиений заключенных в ярославской колонии

Юристы фонда «Общественный вердикт» передали СМИ новые видео избиений заключенных в ярославской ИК-1. Записи в четверг, 23 августа, опубликовала «Новая газета».

На кадрах видно, как сотрудники колонии заставляют заключенных бегать вдоль коридора, попутно избивая их руками и дубинками.

«Суслики бегут!» — «Плохо бегут!» — «Надо поторопить» — комментируют фсиновцы.

В конце ролика заключенных уводят в дальнюю комнату. Один из идущих следом держит намоченную простынь: такой тюремщики заматывали голову Евгению Макарову, чтобы приглушить крики.

Действо происходило, предположительно, в декабре 2016 года. На видео, отмечают правозащитники, есть некоторые фигуранты пыток Макарова: Бровкин, Ефремов и Мамоян. Видеосъемка ведется на камеру мобильного телефона одного из сотрудников. По его словам, видеокамеры в колонии в коридоре выключены.

20 июля в прессе было опубликовано видео, на котором запечатлено, как сотрудники ярославской ИК-1 пытают заключенного Макарова. На кадрах было видно, как 10 человек в форме долго и методично бьют по ногам лежащего на столе посередине комнаты мужчину, закованного в наручники, поливают его голову водой из ведра. После этого Следственный комитет возбудил дело о превышении должностных полномочий. Были задержаны 12 подозреваемых, 17 сотрудников колонии отстранены от работы.

Как выяснилось, инцидент произошел летом прошлого года. Предполагаемой причиной пытки стало неуважительное отношение Макарова к одному из сотрудников учреждения.