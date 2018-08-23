В ЮАР задержали российское судно с «опасным грузом»

ЮАР задержано российское судно, перевозящее «опасный груз». Об этом сообщает News24 со ссылкой на Национальное портовое управление Transet (TNPA).

По информации источника портала, на борту судна находились взрывчатые вещества и нелегальное оружие. В настоящий момент оно находится в порту Нгкура.

TNPA сообщает, что судно Lada следовало из мадагаскарского порта в Тулиаре в порт нигерийского Лагоса. Отмечается, что пока никому не были предъявлены официальные обвинения. Издание The Herald пишет, что полицейские проверили судно уже после того, как оно выгрузило 14 контейнеров. Поводом для проверки послужило некое «конфиденциальное предупреждение».