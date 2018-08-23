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Московский омбудсмен посетила сестер Хачатурян
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Московский омбудсмен посетила сестер Хачатурян в СИЗО 

РИА Новости 48 минут назад
Фото: АГН "Москва" / Андрей Никеричев
Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева посетила в СИЗО троих сестёр Хачатурян, обвиняемые в убийстве отца, и заявила о намерении следить за содержанием девушек и навещать их раз в месяц.
"Я вчера с коллегами ездила в следственный изолятор, мы посетили девочек, с каждой из них мы отдельно беседовали. Я всем троим оставила свои координаты, если у них будут какие-то трудности, они могут обращаться в аппарат уполномоченного. Но мы будем их навещать раз в месяц, смотреть, как они двигаются в области образования, как идёт следствие в их отношении, и какое у них эмоционально-психологическое состояние", — сказала Потяева РИА Новости в четверг.
Отвечая на вопрос о возможности подачи ходатайства о переводе сестёр под домашний арест, омбудсмен заявила, что на данный момент аппарат будет работать со следствием и наблюдать за его выводами.
"Все-таки хотелось бы, чтобы точка в этом была поставлена следствием. Не все однозначно, с моей точки зрения, хотя понимаю, что девчонки были доведены до крайней точки. Сначала мы будем опираться хотя бы на предварительные выводы следствия, и если они будут позитивными, то, конечно, надо будет работать в этом плане", — добавила Потяева.
По данным Следственного комитета, вечером 27 июля в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе в Москве было обнаружено тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. По данным следствия, его зарезали три дочери из-за личной неприязни. В ходе допроса девушки признали вину и пояснили, что отец долгое время причинял им "моральные страдания". Сестрам предъявлено обвинение, они арестованы до 28 сентября.
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