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В ЯНАО нашли пропавшую в тундре девочку
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В ЯНАО нашли пропавшую две недели назад в тундре девочку 

RT на русском 50 минут назад
Фото: ТАСС
В Ямало-Ненецком автономном округе нашли пропавшую две недели назад девочку, сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.
15-летняя местная жительница покинула стойбище в Гыданской тундре и самостоятельно отправилась в гости к брату. Нужно было пройти около шести-семи километров.
Родители поняли, что ребёнок пропал, на следующий день и начали самостоятельные поиски. Спутниковой и сотовой связи на этой территории нет, поэтому полиция и МЧС узнали об исчезновении девочки только 11 августа. Тогда была организована поисковая операция с привлечением вертолёта.
Ребёнка нашли 23 августа. Девочка жива.
Ранее телеканал «360» сообщал, что обнаружено тело пропавшего в горах Сочи подростка.
RT на русском: последние новости
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