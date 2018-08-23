В ЯНАО нашли пропавшую в тундре девочку

В ЯНАО нашли пропавшую две недели назад в тундре девочку

В Ямало-Ненецком автономном округе нашли пропавшую две недели назад девочку, сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России. 15-летняя местная жительница покинула стойбище в Гыданской тундре и самостоятельно отправилась в гости к брату. Нужно было пройти около шести-семи километров. Родители поняли, что ребёнок пропал, на следующий день и начали самостоятельные поиски. Спутниковой и сотовой связи на этой территории нет, поэтому полиция и МЧС узнали об исчезновении девочки только 11 августа. Тогда была организована поисковая операция с привлечением вертолёта. Ребёнка нашли 23 августа. Девочка жива. Ранее телеканал «360» сообщал, что обнаружено тело пропавшего в горах Сочи подростка.