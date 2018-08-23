На горе в Грузии найдены два скелета

Предполагается, что скелеты могут принадлежать пропавшим год назад немецким альпинистам.

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