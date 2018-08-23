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На горе в Грузии найдены два скелета
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На горе в Грузии найдены два скелета 

RT на русском 29 минут назад
Фото: Vladimir Valishvili globallookpress.com
На горе Ушба в Грузии найдены два скелета, которые могут принадлежать пропавшим альпинистам.
Как сообщает «Рустави 2», служба спасения подтвердила факт обнаружения.
Предполагается, что скелеты могут принадлежать пропавшим год назад немецким альпинистам.
Как сообщает Интерфакс со ссылкой на местные власти, тела удалось обнаружить благодаря интенсивному таянию снега в регионе.
Останки будут доставлены в Тбилиси для идентификации личности погибших.
Ранее сообщалось, что украинский альпинист погиб в горах Кабардино-Балкарии.
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