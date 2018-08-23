В горах Северной Осетии пропала группа альпинистов

"По имеющейся информации, три участника сборов федерации альпинизма Краснодарского края, которые в настоящее время проходят в альплагере "Комы-арт", совершали восхождение на гору Галдор (4238 метров над уровнем моря). В установленное время на связь они не вышли, сигналов бедствия не подавали", — говорится в сообщении.

В Северо-Осетинском поисково-спасательном отряде МЧС России альпинисты зарегистрированы не были, добавлено в сообщении. "Изначально поисковые работы были организованы руководителем сборов, но результатов они не дали, 21 августа была привлечена авиация МЧС России. Был произведен облет местности и визуальный осмотр возможных мест нахождения группы. Однако завершился он безрезультатно", — добавлено в сообщении.

Поиски альпинистов продолжаются, по словам спасателей, если позволят погодные условия, в работах вновь будет задействована авиация МЧС России, отметили в ГУ МЧС.