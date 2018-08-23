Под Петербургом пес прогрыз намордник и отбил девочку у педофила

Полиция ищет худощавого мужчину с черной бородой и татуировкой на правой щеке.

Мать девочки рассказала, что время прогулки с питбультерьером на ее дочь напал мужчина. Маньяк схватил ребенка за ноги и потащил в лес, избивая палкой, сообщает портал «Невские новости».

Увидев, как преступник волочет по земле его хозяйку, прогрыз свой намордник и бросился на напавшего. Мужчина не смог справиться с собакой, он бросил жертву и сбежал с места происшествия.

По словам потерпевшей, на нее напал худощавый мужчина с черной бородой и татуировкой на правой щеке. В момент нападения он был в одежде черного цвета.