Пес прогрыз намордник и отбил девочку у педофила

Полиция ищет худощавого мужчину с черной бородой и татуировкой на правой щеке.
В городе Сясьстрое Ленинградской области бойцовская собака спасла свою одиннадцатилетнюю хозяйку от педофила.
Мать девочки рассказала, что время прогулки с питбультерьером на ее дочь напал мужчина. Маньяк схватил ребенка за ноги и потащил в лес, избивая палкой, сообщает портал «Невские новости».
Увидев, как преступник волочет по земле его хозяйку, прогрыз свой намордник и бросился на напавшего. Мужчина не смог справиться с собакой, он бросил жертву и сбежал с места происшествия.
По словам потерпевшей, на нее напал худощавый мужчина с черной бородой и татуировкой на правой щеке. В момент нападения он был в одежде черного цвета.