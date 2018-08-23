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Пес прогрыз намордник и отбил девочку у педофила
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Под Петербургом пес прогрыз намордник и отбил девочку у педофила 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Полиция ищет худощавого мужчину с черной бородой и татуировкой на правой щеке.
В городе Сясьстрое Ленинградской области бойцовская собака спасла свою одиннадцатилетнюю хозяйку от педофила.
Мать девочки рассказала, что время прогулки с питбультерьером на ее дочь напал мужчина. Маньяк схватил ребенка за ноги и потащил в лес, избивая палкой, сообщает портал «Невские новости».
Увидев, как преступник волочет по земле его хозяйку, прогрыз свой намордник и бросился на напавшего. Мужчина не смог справиться с собакой, он бросил жертву и сбежал с места происшествия.
По словам потерпевшей, на нее напал худощавый мужчина с черной бородой и татуировкой на правой щеке. В момент нападения он был в одежде черного цвета.
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