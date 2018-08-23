Ограбившего ТЦ подростка задержали в Калининграде

В Калининграде задержали подростка, который ограбил торговый центр

Она отметила, что сейчас подросток находится в центре временного содержания, его передадут родителям, которым предстоит возместить ущерб торговому центру.

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