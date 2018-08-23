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Ограбившего ТЦ подростка задержали в Калининграде
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В Калининграде задержали подростка, который ограбил торговый центр 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Калининградские полицейские задержали 13-летнего подростка, который, оставшись ночью в торговом центре, утром вынес из магазина товаров на 76 тысяч рублей, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы управления МВД России по Калининградской области Светлана Поставничая.
"Задержанному подростку 13 лет, как выяснили полицейские, после закрытия торгового центра "Виктория" на улице Гайдара он спрятался, остался в магазине, просидел там всю ночь, ущерб магазинов, расположенных в ТЦ, составил 76 тысяч рублей", — рассказала представитель ведомства.
Она отметила, что сейчас подросток находится в центре временного содержания, его передадут родителям, которым предстоит возместить ущерб торговому центру.
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