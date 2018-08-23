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За резню под Парижем взяло ответственность ИГ
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За резню в Траппе взяло ответственность ИГ 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Ответственность за нападение мужчины с ножом в коммуне Трапп под Парижем взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в России), сообщает агентство Reuters.
Инцидент произошел ранним утром 23 августа. Вооруженный ножом мужчина, выкрикивая исламистские лозунги, стал нападать на прохожих на улице. В результате ранения получили три человека, двое из них скончались. Когда на место ЧП прибыли полицейские, убийца попытался скрыться в расположенном рядом здании, однако в ходе спецоперации стражи порядка ликвидировали его.
Личность преступника уже установлена, ранее мужчина уже был судим за оправдание терроризма. В полиции не исключают версию о террористическом нападении, однако рассматриваются и семейные мотивы преступления, сообщает телеканал "Россия 24". По некоторым данным, целью нападения были собственные мать и сестра.
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