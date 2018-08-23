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Саратовского чиновника задержали за крупную взятку
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Саратовского чиновника задержали за крупную взятку 

РИА Новости 1 час назад
Фото: соцсети
Глава комитета соцзащиты населения Саратова Дмитрий Бунин задержан за получение взятки на сумму более 1 миллиона рублей от поставщиков детского питания, сообщается в канале СК РФ в WhatsApp.
"Председатель комитета соцзащиты населения Саратова Дмитрий Бунин задержан по подозрению в получении свыше 1 миллиона рублей от поставщиков детского питания. За эту сумму чиновник должен был лоббировать интересы фирмы", — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что чиновника задержали с поличным при получении оставшейся части взятки в размере 260 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.
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