Саратовского чиновника задержали за крупную взятку

Подчеркивается, что чиновника задержали с поличным при получении оставшейся части взятки в размере 260 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Последние новости

У каждого будет не менее трех российских рабов. Прибалтийская мечта

Трамп будет счастлив, если Путин и Си похоронят доллар

Все, что нужно знать про новый закон о наследстве