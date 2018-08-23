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Охранники борделя напали на полицейских в Москве
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Охранники борделя с девушками из Нигерии напали на полицейских 

Москва24 2 часа назад
Фото: depositphotos/blinow61
Охранники притона с африканскими проститутками из Нигерии напали на полицейских во время пресечения работы заведения. Об этом передает Агентство "Москва".
Инцидент произошел в ночь на 14 августа на улице Ташкентская. Сотрудники полиции задержали 14 гражданок Нигерии, которые оказывали интимные услуги в квартире и работали по вызову.
"Полицейские во главе с майором вошли в квартиру, где работали проститутки, и представились. В этот момент двое охранников начали выталкивать сотрудников из помещения, нанося телесные повреждения. Правоохранители силой скрутили нападавших", — рассказал источник в правоохранительных органах.
В настоящее время иностранцев доставили в отдел полиции, где на них составили административные материалы о неповиновении законному распоряжению сотрудников МВД.
Ранее активисты раскрыли подпольный бордель в центре Москвы при помощи бдительных горожан. Жители дома, в котором находится массажный салон, заметили, что заведение работает круглосуточно, и особенно большой поток незнакомцев в полуподвальные залы происходит по ночам.
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