Охранники борделя напали на полицейских в Москве

Охранники борделя с девушками из Нигерии напали на полицейских

Охранники притона с африканскими проститутками из Нигерии напали на полицейских во время пресечения работы заведения. Об этом передает Агентство "Москва"

Инцидент произошел в ночь на 14 августа на улице Ташкентская. Сотрудники полиции задержали 14 гражданок Нигерии, которые оказывали интимные услуги в квартире и работали по вызову.

"Полицейские во главе с майором вошли в квартиру, где работали проститутки, и представились. В этот момент двое охранников начали выталкивать сотрудников из помещения, нанося телесные повреждения. Правоохранители силой скрутили нападавших", — рассказал источник в правоохранительных органах.

В настоящее время иностранцев доставили в отдел полиции, где на них составили административные материалы о неповиновении законному распоряжению сотрудников МВД.