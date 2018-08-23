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В Боснии и Герцеговине столкнулись два поезда
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В Боснии и Герцеговине столкнулись два поезда 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Depositphotos / deyangeorgiev2
Два грузовых поезда столкнулись в центральной части Боснии и Герцеговины (БиГ) в ночь на четверг, погибли два человека, еще один получил тяжелые травмы, сообщило управление полиции Герцеговинско-Неретвлянского кантона (округа) БиГ.
Авария близ железнодорожной станции Донья-Ябланица произошла около 23.00 (00.00 мск). Два грузовых состава — один вышедший из Мостара с 18 вагонами и другой, двигавшийся из направления Сараево с 36 вагонами столкнулись при обходном маневре.
"При аварии погибли находившиеся в локомотивах уроженцы Сараево 1969 и 1971 годов рождения, житель Сараево 1983 года рождения получил тяжелые травмы. Движение по ветке полностью остановлено", — говорится в сообщении управления полиции.
Жертвы и раненые в аварии — машинисты с помощниками. Спасателями пришлось разрезать обломки локомотивов, чтобы извлечь погибших и пострадавших. На месте происшествия работают полиция и прокуратура.
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