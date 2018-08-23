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Популярный блогер найден мертвым после вечеринки
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Популярный блогер найден мертвым после вечеринки 

Рамблер 2 часа назад
Фото: соцсети
Блогер и модель из Ростова-на-Дону Михаил Шпак скончался на 35-м году жизни. Об этом сообщает DonDay.ru со ссылкой на собственный источник.
По данным издания, Шпак умер в ночь на 20 августа «при загадочных обстоятельствах». Накануне вечером он пришел домой после встречи с друзьями и лег спать, а утром не проснулся.
По предварительной версии, у него произошел сердечный приступ.
«Вечерний курьер» отмечает, что на вечеринке Шпак чувствовал себя хорошо. По данным издания, он никогда не жаловался близким на проблемы со здоровьем.
Шпак недавно вернулся в Ростов-на-Дону после двух лет работы в другом городе. Он собирался запустить новый проект. 15 июля ему исполнилось 34 года.
Комментарии3  Ещё 3 источника 
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