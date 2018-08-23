Популярный блогер найден мертвым после вечеринки

Блогер и модель из Ростова-на-Дону Михаил Шпак скончался на 35-м году жизни. Об этом сообщает DonDay.ru со ссылкой на собственный источник.

По данным издания, Шпак умер в ночь на 20 августа «при загадочных обстоятельствах». Накануне вечером он пришел домой после встречи с друзьями и лег спать, а утром не проснулся.

По предварительной версии, у него произошел сердечный приступ.

«Вечерний курьер» отмечает, что на вечеринке Шпак чувствовал себя хорошо. По данным издания, он никогда не жаловался близким на проблемы со здоровьем.

Шпак недавно вернулся в Ростов-на-Дону после двух лет работы в другом городе. Он собирался запустить новый проект. 15 июля ему исполнилось 34 года.