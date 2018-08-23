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В детской больнице на пациентов рухнул потолок
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В детской поликлинике на Сахалине на пациентов рухнул потолок 

ТК «Звезда» 32 минуты назад
Фото: кадр Youtube
В результате инцидента один ребенок пострадал.
В Южно-Сахалинске в детской поликлинике №1 обрушился потолок. Инцидент произошел в районе 12.00 по местному времени, когда большой кусок штукатурки вместе с плафоном, длиной приблизительно в полтора метра, рухнул около процедурного кабинета, передает АСТВ.
Отмечается, что в этот момент в здании находились пациенты. Один ребенок получил ушибы.
Вскоре после происшествия в поликлинику прибыли спасатели.
Исполняющая обязанности главного врача поликлиники Ольга Приходько заявила, что медучреждение продолжит работать в штатном режиме.
В ближайшее время планируется провести в здании ремонтные работы, решается вопрос о временном переводе поликлиники на новую территорию.
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