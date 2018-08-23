В детской больнице на пациентов рухнул потолок

В детской поликлинике на Сахалине на пациентов рухнул потолок

В результате инцидента один ребенок пострадал.

Южно-Сахалинске в детской поликлинике №1 обрушился потолок. Инцидент произошел в районе 12.00 по местному времени, когда большой кусок штукатурки вместе с плафоном, длиной приблизительно в полтора метра, рухнул около процедурного кабинета, передает АСТВ.

Отмечается, что в этот момент в здании находились пациенты. Один ребенок получил ушибы.

Вскоре после происшествия в поликлинику прибыли спасатели.

Исполняющая обязанности главного врача поликлиники Ольга Приходько заявила, что медучреждение продолжит работать в штатном режиме.

В ближайшее время планируется провести в здании ремонтные работы, решается вопрос о временном переводе поликлиники на новую территорию.