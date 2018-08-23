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В Японии взорвался грузовик с порохом
РИА Новости
58 минут назад
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Фото: © AFP 2018 / Toshifumi Kitamura
Грузовик с порохом взорвался в карьере, где добывают щебень, в
префектуре Ибараки
в
Японии
, сообщила телекомпания NHK со ссылкой на полицию и пожарную охрану.
С водителем грузовика не удается установить связь.
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