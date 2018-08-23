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Аэропорт в Симферополе «заминировали»
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СМИ: самолет «России» внепланово сел в Ростове из‐за «звонка о бомбе» 

360tv.ru 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Самолет авиакомпании «Россия», который следовал рейсом Санкт-Петербург — Симферополь, был вынужден совершить внеплановую посадку в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил сайт телеканала РЕН ТВ со ссылкой на представителя перевозчика.
По данным издания «Фонтанка», которое ссылается на очевидцев, причиной внеплановой посадки якобы стал звонок о «минировании» аэропорта в Симферополе. Однако официальных данных об этом нет.
В компании-перевозчике сообщили лишь о том, что самолет приземлился на запасном аэродроме в Ростове-на-Дону в связи с некими «мероприятиями» в воздушной гавани пункта назначения.
«В период с 19:30 до 20:30 в связи с проведением внеплановых мероприятий по обеспечению безопасности аэропорта Симферополь на вылет и прилет задержано было несколько рейсов», — говорится в сообщении.
В настоящее время аэропорт в Симферополе функционирует в штатном режиме. Самолет уже отправился на место назначения. По последним данным, самолет приземлился в место назначения с четырехчасовой задержкой.
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